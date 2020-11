“Vandaag ligt het dossier van de militairen op straat, in ondersteuning van de politie, weer op de regeringstafel. Ik zeg u, in 2021 zullen ze van straat verdwijnen. Tegen de zomer, hoop ik. Al zal het in stappen gaan. Van nu iets minder dan 300 naar nul.” Dat zegt admiraal Michel Hofman, de nieuwe stafchef van Defensie.