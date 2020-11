Heusden-Zolder

Of het nu gaat om buikpijn, nekklachten of slaapproblemen. Nagenoeg elke consultatie bij de huisarts is vandaag wel op een of andere manier gelinkt aan het coronavirus. “Het is opvallend hoeveel jonge mensen vandaag problemen ondervinden door de coronacrisis”, zegt huisarts Catherine Politis (34) uit Heusden-Zolder.