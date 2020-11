Dronken man valt in slaap op straat maar wordt wakker met stuk asfalt aan zijn hoofd

Ochtendstond heeft in de Chinese stad Donggua geen goud in de mond. Deze dronken man zal zijn laatste biertje niet snel vergeten. De man keek te diep in het glas en vond het een goed idee om een dutje te doen op straat. Wanneer hij de volgende ochtend wakker wordt, kleeft zijn kapsel valt aan de gesmolten tarmac op straat. Brandweerlieden moesten hem met veel gezeur van de asfalt schrapen met een schop. Een bezoekje aan de kapper voor de laatste stukken asfalt in zijn haar, is geen luxe.