Het hof van assisen in Leuven heeft donderdagavond Alinda Van der Cruysen (47) veroordeeld tot 15 jaar voor de dubbele moord op Jules Bogaerts (81) en Jeannette Jacobs (78) in 1991. Eerder op de avond had de jury haar schuldig bevonden. Openbaar aanklager Hans Van Espen had 25 jaar cel geëist. Maar de jury hield rekening met verzachtende omstandigheden, zoals haar advocaat had gevraagd.