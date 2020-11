Ham

Vanaf deze maand staat er in het Vrijetijdspunt een wensboom die tijdens de feestdagen de wensen van kinderen die het soms moeilijker hebben, in vervulling moet laten gaan. “De afgelopen maand werden al ongeveer 65 wensen verzameld”, zo vertelt schepen Stefanie Engelen. “Dit gebeurde via St-Vincentius, de sociale dienst van het OCMW of via een aantal brievenbussen die her en der in Ham geplaatst werden.”