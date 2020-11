Wouter Beke: 'Vaccin toedienen is werk van lange adem. 2021 wordt geen gewoon jaar'

"We hebben al veel veldslagen tegen het virus gewonnen en we zullen ook deze winnen". Dat zegt Vlaams minister Wouter Beke. Hij is bezig met het uittekenen van de vaccinatiestrategie. Wanneer we beginnen met vaccineren kan hij nog niet zeggen. Ons land heeft vier vaccins aangekocht, en hopelijk halen de eindmeet. Want de onderzoeken over de veiligheid lopen nog. Wel staat vast dat het vaccineren een werk van lange adem wordt en dat 2021 geen gewoon jaar wordt. Niemand kan zeggen waar we over een jaar of anderhalf jaar staan, aldus Wouter Beke. Maar hij is hoopvol.