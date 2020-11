Politie zoekt verkrachters van 19-jarig meisje in Hasselt

De politie LRH is op zoek naar twee mannen die vorig jaar in december een meisje van 18 hebben verkracht, na een bezoek aan de Hasseltse discotheek Versuz. Het slachtoffer getuigde anoniem in het VTM-opsporingsprogramma FAROEK. Zij wil dat de daders worden gevonden. Op beelden van de bewakingscamera is een man te zien, die samen met het slachtoffer de discotheek verlaat. Hem zouden de speurders graag spreken. Zij doen dan ook een oproep tot getuigen.