Winkels mogelijk weer open, kans versoepelingen voor eindejaarsfeesten is klein

De druk op de Limburgse ziekenhuizen blijft groot, ook al dalen de besmettingscijfers dag na dag. De ziekenhuisopnames blijven hoog. Er liggen nu 199 patiënten met corona in het ziekenhuis, 52 op intensieve zorgen. Sinds 1 november stierven in de Limburgse ziekenhuizen 111 mensen.Het virus circuleert nog altijd in hoge mate en het aantal besmettingen blijft alarmerend hoog.

"Veel ruimte voor versoepelingen is er niet", zegt biostatisticus Geert Molenberghs. "We moeten deze oorlogswinter doorkomen", klinkt het. In het beste geval kunnen winkels op afspraak terug open en laat het Overlegcomité morgen één knuffelcontact met kerstmis en nieuwjaar toe. Ook de avondklok wordt bekeken. Maar veel meer moeten we er morgen niet van verwachten.