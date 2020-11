Een quizvraag in ‘De slimste mens’ over Sam Bettens, de zanger van K’s Choice, zorgde voor heel wat opschudding.

Noem hem, Sam Bettens, nooit meer “zij”, en vergeet zijn oude naam Sarah. Een simpele quizvraag over de muzikant leert ons dat het taboe is om de geboortenaam van een transgender persoon te gebruiken en te verwijzen naar zijn/haar vroegere geslacht. Waarom ligt dat zo gevoelig? “Het is kwetsend.”