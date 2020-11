Het hof van assisen in Leuven heeft donderdagavond Alinda Van der Cruysen (47) schuldig bevonden aan de dubbele moord op Jules Bogaerts (81) en Jeannette Jacobs (78) in 1991. Uiteindelijk waren het de rechters die moesten beslissen nadat de volksjury 7 keer ja had gezegd en 5 keer neen. Openbaar aanklager Hans Van Espen vraagt 25 jaar cel.