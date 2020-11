Werkman begint huis weer af te breken omdat hij nog niet betaald werd

Een bouwvakker uit Essex in Engeland is helemaal door het lint gegaan omdat hij geen loon ontving voor zijn geleverde werk. De man staat op de stellingen en begint het aangebrachte pleisterwerk van de muren te trekken. Een collega probeert de man te kalmeren, zonder succes. De collega’s van de woeste bouwvakker zien met lede ogen aan hoe hij hun werk weer ongedaan maakt. Uiteindelijk vraagt een van de collega’s om de politie te bellen. Of de bouwvakker uiteindelijk zijn loon heeft ontvangen, is niet duidelijk.