Pech voor Thomas Van der Plaetsen richting Tokio: geen tienkamp op Réunion door kniepijn

Op basis van zijn wereldranking moet Van der Plaetsen zich weinig zorgen maken over zijn kwalificatie voor de Olympische Spelen, maar het liefst had hij op Réunion de rechtstreekse limiet van 8.350 punten gesloopt. Dat zou hem zekerheid verschaffen over olympische deelname, maar een knieprobleem steekt daar nu een stokje voor.

“De blessure is niet erg, maar als hij zich nu voor een tienkamp moet klaarstomen, komt er veel explosief werk bij kijken”, zegt zijn zus en manager Helena Van der Plaetsen. “Dan is het beter om de knie wat rust te geven, zodat ze zeker niet opspeelt in de aanloop naar Tokio.” De Europese kampioen van 2016 op de tienkamp bekijkt momenteel nog welke meerkamp, indoor of outdoor, er eventueel wél in zijn planning past ter voorbereiding van de Spelen.

De Franse wereldrecordhouder op de tienkamp Kevin Mayer tekent wel present op Réunion, net als de Britse wereldkampioene zevenkamp Katarina Johnson-Thompson.