Enkele gedupeerden van Telenet uit de Tulpenstraat in Maasmechelen — © mark dreesen

MAASMECHELEN

Twintig gezinnen uit de Tulpenstraat in Maasmechelen, allen aangesloten bij Telenet, zitten al meer dan een week met het probleem dat hun telefoongesprekken onderbroken worden. Ook het netwerk op hun computer laat het om de haverklap afweten. Bij Telenet zitten ze met de handen in het haar. "We vinden geen foutmeldingen," klinkt het bij Telenet.