Er is onrust ontstaan over het coronavaccin van AstraZeneca. Vooral de voorbarige manier waarop de farmaceut communiceert over de tussentijdse onderzoeksresultaten doet de wenkbrauwen fronsen. “Ze hebben hier en daar wat kantjes afgereden, maar ik vertrouw erop dat het goed afloopt”, zegt vaccinoloog Geert Leroux-Roels van de UGent.