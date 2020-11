Professor Djalali is er slecht aan toe — © rr

De Europese Unie is “uiterst bezorgd” over het bericht dat Iran aanstalten zou maken om de Zweeds-Iraanse VUB-professor Ahmadreza Djalali terecht te stellen. De EU probeert van de Iraanse autoriteiten meer te weten te komen over de toestand van Djalali, laat hoge vertegenwoordiger Josep Borrell weten. Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli roept Teheran op om Djalali’s vonnis kwijt te schelden.