Nieuwe prijs in de Jupiler Pro League: wie viert het best coronaproof

“Doelpunten en overwinningen brengen emoties met zich mee. In een teamsport worden die samen gevierd. In tijden van physical distancing is dit echter niet evident”, aldus Van Bever. Om het coronaproof vieren bij de spelers nog meer te motiveren, zal de meest veilige en originele vieringen vanaf komende speeldag in de bloemetjes worden gezet.

Samen met de fans gaat de Pro League op zoek naar de ‘Pro Celebration of the week’. Er zal na elke speeldag in 1A en 1B een selectie gemaakt worden, waaruit supporters hun favoriete viering kunnen kiezen via de sociale kanalen van de Pro League en rechtenhouder Eleven Sports. Op het einde van het seizoen wordt uit al die coronaproof vieringen de beste ‘Pro Celebration’ verkozen.