Hotel Heritage in Brugge krijgt vijfde ster

Hotel Heritage in het historische centrum van Brugge heeft van Toerisme Vlaanderen een vijfde ster gekregen. Dat meldt het hotel in een persbericht.

Het West-Vlaamse Brugge telt voortaan twee vijfsterrenhotels. Hotel Dukes’ Palace in het Prinsenhof viel al onder deze classificatie. Hotel Heritage, ondergebracht in een neoclassicistisch gebouw tussen de Vlamingstraat en de Eiermarkt, heeft van Toerisme Vlaanderen een vijfde ster gekregen en komt erbij. “We zijn fier, zeer fier, een jarenlange droom die nu werkelijkheid wordt”, aldus eigenaars Johan Creytens (54) en Isabelle Declercq (54).

Een beetje geschiedenis: het hotel was vroeger de ‘Brugse Bank’. In 1993 bouwde het koppel het pand om tot driesterrenhotel. Vier jaar later mochten ze een vierde ster voor de deur hangen. In 2013 ging het pand opnieuw een grondige renovatie.

Vandaag telt het 22 hotelkamers en -suites en restaurant Le Mystique. Er is een wellness aanwezig en een vergaderruimte. De voorbije jaren viel het hotel in totaal negen keer in de prijzen. Vorig jaar nog werd het op de dertiende editie van de World Luxury Hotel Awards verkozen tot ‘meest romantische hotel ter wereld’.

Boeken en gastronomisch eten op de kamer kan ook tijdens de lockdown. Door deze formule betaal je 405 euro. Meer info: www.hotel-heritage.com