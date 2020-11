Vermoeide zwaan landt op terras in Tienen

De mensen van Animal Rescue Service zijn op een terras in Tienen een zwaan gaan vangen omdat het dier niet genoeg ruimte had om terug de lucht in te gaan. De watervogel werd voor een controle naar het Natuurhulpcentrum gebracht.

Dat een zwaan in een klein volkstuintje landt, is uitzonderlijk. Vermoedelijk was deze vogel oververmoeid van de trektocht, moest dringen landen en kwam zo vast te zitten. In een speciaal ontworpen zwanenzak werd het dier naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek gebracht. Daar werd de vogel gezond bevonden. De zwaan is intussen vrijgelaten. mm