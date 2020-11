Bizar tafereel in Aldi wanneer vrouw apathisch honderden flessen kapot gooit

Bizar tafereel in Aldi wanneer vrouw apathisch honderden flessen kapot gooi. — © Het Belang van Limburg

Verschillende klanten van de Aldi in het Engelse Hertfordshire, wisten niet wat ze zagen toen ze in de rayon met sterkedrank kwamen. Een jonge vrouw gooide er de ene fles alcohol na de andere op de grond. De vloer was bezaaid met wijn, gin en gebroken glas. De vrouw bleef ook uiterst kalm tijdens haar vreemde gedrag. Ze zei geen woord, maar gooide wel een fles naar een andere klant toen die zei dat ze moest ophouden.