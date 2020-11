Lanaken sluit aan bij de ‘Statiegeldalliantie’

Statiegeld? Yes We Can!

Met deze slogan zijn zopas 140 gemeenten, bedrijven en organisaties de nieuwe campagne van de Statiegeldalliantie gestart met het oog op een snelle invoering van statiegeld op drankblikjes en -flesjes. De campagne start tegelijk in Nederland en België. Het aantal deelnemers loopt razendsnel op: 55 Nederlandse gemeenten en 13 Belgische gemeenten doen al mee samen met tal van gerenommeerde bedrijven en organisaties.

Het campagnebeeld het ‘Yes We Can-blikje’ moet volgens de ontwerpers de positieve vibe rond statiegeld uitstralen. De hand die het blikje vasthoudt, steekt de duim omhoog voor statiegeld, met in de achtergrond de Maas.

“Met dat beeld willen we ons duidelijk en kleurrijk uitspreken voor een snelle invoering van statiegeld, zowel in het straatbeeld, als online met #StatiegeldYesWeCan” bevestigt schepen van milieu Christel Gorissen (SP.a/Groen). “Samen met al de andere partners dringen we aan op een snelle invoering van statiegeld in België, onder meer voor de veiligheid van ons vee en het proper houden van onze velden en weiden. Zwerfvuil en zeker blik, glas en plastic, heeft een nefaste invloed op ons milieu en op de landbouw.”

De Statiegeldalliantie is een grassroots beweging die startte in 2017 en op dit ogenblik bijna 1.100 gemeenten, organisaties en bedrijven verzamelt achter één vraag aan de regeringen in België en Nederland: Statiegeld op blikjes en alle plastic flessen. (eva)