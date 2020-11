Dilsen-StokkemBij de politie is woensdagavond een klacht binnengekomen van vandalisme op de Hoogbaan in Rotem. Jongeren waren er met steentjes tegen ramen en voertuigen aan het gooien. Bij een controle was er niemand meer te zien. Even verderop kon de politie nog wel twee 16-jarigen staande houden. Zij vertelden niets van de feiten te weten. mm