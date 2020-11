Door velen niet geliefd, wel weer populairder als broek: de legging

Modefans zijn het nog altijd niet eens of een legging nu wel of niet een stijlvolle keuze is als broek, maar één ding staat vast: op sociale media duiken de nauw aansluitende onderstukken wel weer meer op.

In coronatijden werken we vaker thuis en daar hoort voor velen comfortabele kleding bij, zo zijn joggingbroeken een populaire keuze. Ook leggings, die een niet al te beste reputatie hebben als kledingstuk buiten de yogastudio, maken weer meer deel uit van een outfit.

Fashionista’s dragen de spannende broeken graag in combinatie met een oversized bovenstuk, zoals een gebreide trui of blazer om een visueel contrast te bekomen. Het schoeisel dat momenteel de voorkeur geniet is een paar chunky, platte knie- of enkellaarzen om de look naar een modieuzer niveau te tillen. Lees: geen hippe rubberlaarzen die de outfit iets meer boerderij chique zouden meegeven. De keuze valt ook vaak op sneakers, die je outfit sportief maken.

Stylist Jody Van Geert bevestigde eerder in een interview dat een legging het best ge­combineerd wordt met een oversized hoodie of lang shirt. Zijn gouden tip als je een legging in je winkelmandje sleept? “Vooral de kwaliteit is ­belangrijk. Kies voor stevig materiaal. Een losser materiaal kan echte horror zijn: daarin zie je elk bultje. Sportmerken zoals Nike en ­Adidas hebben stijlvolle leggings. Of ga voor stuks in (imitatie)leder of met motief. Soms zorgen de lijnen ervoor dat de benen optisch smaller ogen.”

