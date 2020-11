Komt er een onderzoek naar de dood van Diego Maradona? “Hij werd 12 uur lang alleen gelaten”

Matias Morla eist een onderzoek naar de dood van Diego Maradona. Dat heeft de advocaat van de Argentijnse voetballegende gezegd in officieel statement.

Maradona overleed woensdag op amper 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De voetbalwereld is in rouw en er kwam een massa voetbalsupporters op straat. Het was ook urenlang aanschuiven aan de poorten van het gebouw waar mensen een laatste groet kunnen brengen aan ‘Pluisje’.

Maar volgens Morla verliep niet alles zoals het moest op die bewuste woensdag. “Naar wat ik vernomen heb, is het ongelooflijk dat Diego 12 uur lang niet gecontroleerd werd door het medische personeel”, aldus Morla. “Het duurde ook meer dan een half uur alvorens de ambulance arriveerde. Wat een criminele idiotie. Deze feiten mogen niet zomaar passeren, dus ik vraag een onderzoek tot op het bot. Zoals Diego me ooit zei: Jij bent mijn soldaat, die zonder medelijden werkt.”

© Photo News

Begrafenis

Maradona wordt donderdag begraven op een kerkhof in de rand van Buenos Aires. Dat bevestigt een woordvoerder aan AFP. De Argentijnse voetballegende krijgt een laatste rustplaats in de “Tuin van de Vrede, in Bellavista”, aldus de woordvoerder. Op dezelfde locatie, ten noordoosten van de Argentijnse hoofdstad, zijn ook zijn ouders begraven.

“Het is een dag van verdriet, droefenis en reflectie”, aldus de advocaat van Maradona. “Ik voel het verlies van een vriend diep in mijn hart. Ik ben hem loyaal gebleven tot de laatste dag. Ik ben hem persoonlijk gaan groeten. De begrafenis moet een intiem en familiair moment worden.”