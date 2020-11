Lommel

Voormalig zwemster en ex-schepen Jasmine Vangrieken (37) is opnieuw verloofd. Haar vriend Jens Vanden Boer (27) vroeg de Lommelse woensdag ten huwelijk op haar verjaardag. “Ik had het niet zien aankomen, maar ik ben superblij.” Jasmine was eerder getrouwd met ex-wielrenner Johan Vansummeren.