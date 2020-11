Ze schreef met hoofddoek geschiedenis op covers en catwalks, maar Halima Aden is de modewereld beu: “Ik ben mezelf verloren”

De Amerikaans-Somalische Halima Aden (23) is het eerste model dat een hijab droeg op catwalks en covers, maar nu neemt ze een stap terug in de modewereld. Ze vindt dat de eisen van de industrie haar religieuze overtuigingen in gevaar brachten.

De naam Halima Aden doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar de voorbije jaren maakte ze furore in modeland. Ze kreeg een contract bij IMG Models en liep shows voor grote modelabels mét hoofddoek, waaronder Kanye West zijn Yeezy. Ze stond ook model voor Fenty Beauty, het beautymerk van Rihanna. In 2018 deelde ze met andere dames met verschillende achtergronden de cover van de Britse Vogue. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat het blad een model met hoofddoek op de voorpagina plaatste. Een jaar later, in 2019, ging magazine Sports Illustrated voor een primeur met Aden op de cover in een hijab en boerkini.

© Vogue

Maar vandaag is Aden naar eigen zeggen klaar met de modewereld - met de eisen in het bijzonder. Want ondanks haar succes vindt Aden dat de industrie haar voeling met “de echte Halima” heeft doen verliezen en dingen van haar vraagt die niet stroken met haar geloof. Daarom greep ze de huidige coronacrisis aan om haar carrière te herevalueren.

© Instagram Stories Halima Aden

“Het is nooit evident om deel uit te maken van een minderheid in een minderheid binnen een andere minderheid”, schrijft ze in een Instagramverhaal, dat ze als hoogtepunt op haar account heeft geplaatst. “Op een bepaald punt wilde ik zo hard een rolmodel worden, dat ik mezelf voorbij ben gelopen. Ik geef mezelf de schuld omdat ik zo naïef en rebels was.”

© Instagram Stories Halima Aden

Als voorbeeld toont ze beelden waarop ze poseert met een jeansbroek op haar hoofd. “Ik wist zo hard dat dit het niet was, maar ik was te bang om voor mezelf op te komen.” Verder blikt ze terug op een keertje dat ze haar hoofddoek op een specifieke manier moest dragen om een halsketting te showen. “Ik draag een hijab, ik kan ringen en armbanden dragen, maar waarom heb ik een halsketting nodig?”, vraagt ze zich af in een slide van haar ‘Hijab Story’.

Aden is in het verhaal heel positief over Rihanna en bedankt de popster en zakenvrouw omdat ze Halima zichzelf liet zijn door het hoofddoek te dragen zoals gewenst. “Het is naar deze echte Halima dat ik nu wil terugkeren. Als ik mijn hijab niet mag dragen zoals ik wil, daag ik gewoon niet meer op. Als je met me wilt werken, kom dan met een correct voorstel. Niet meer, niet minder”, luidt haar conclusie.