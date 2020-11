Profvoetballer Guy Dufour ontwikkelt eigen hamburgerconcept

Van profvoetballer tot keukenprins. Het is het opvallende traject van Guy Dufour. De man uit Leopodsburg verdedigde als profvoetballer onder andere de kleuren van Lommel, STVV, Antwerp en Standard. Nu speelt hij bij Dessel Sport in eerste nationale. Maar tijdens de lockdown startte hij met z’n eigen hamburgerconcept De Burgerbaas. Dufour levert de ingrediënten van zijn hamburgers in een box aan huis en het is dan aan de koper om de hamburger zelf te maken. Het concept slaat aan want de bestellingen stromen binnen.