Sterrenchef Guy Van Cauteren van ‘t Laurierblad overleden

In Knokke is sterrenchef Guy Van Cauteren op 70-jarige leeftijd overleden, zo wordt bevestigd in familiale kringen. Van Cauteren stond aan de wieg van ‘t Laurierblad, een restaurant dat in de jaren 80 twee Michelinsterren veroverde, en kreeg bekendheid bij het grote publiek als een van de eerste televisiekoks van Vlaanderen. Hij kampte al een tijdje met medische problemen en werd in zijn laatste dagen ook gediagnosticeerd met een asymptomatische vorm van COVID-19.