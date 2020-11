Duizenden lampjes in en rond de Strodorpkapel als teken van bijstand en hoop

“Deze kapel uit 1714 is zeker in deze tijden voor vele mensen een plekje waar ze even een sprankeltje hoop en troost vinden. Met de versiering brengen we een bovendien een sfeervol kerstgevoel bij de mensen”, vertelt Gerard Demeulemeester (80) die al 40 jaar de kapel helpt onderhouden. “Sinds een aantal jaren is er een werkgroepje van buurtbewoners uit het Strodorp dat zich ontfermt over het mooie gebedshuisje”, verduidelijkt Marie-Elise die samen met echtgenoot Pierre Roox en buurvrouw Margo Smids ook de binnenkant van de kapel versierde. “We bouwden een mooie kerststal aan het rustieke altaar met vele lichtpuntjes. Het is een plekje waar op vraag veelvuldig een kaarsje wordt aangestoken bij Maria”, vult Margo aan. (JoGe)

Johnny Geurts