Nieuw speeltoestel voor de kleutertjes van De Notelaar in Hoelbeek

Onder luid gejuich werd op de kleuterspeelplaats van school De Notelaar in Hoelbeek het nieuw speeltoestel in gebruik genomen. “De kleutertjes hebben er lang op gewacht maar hun geduld is beloond met dit splinternieuw buitenspeeltuig. Zeker in deze coronatijd is veilig buiten spelen een prioriteit”, aldus schepen van onderwijs, Miel Degrève. “Ik vind het super leuk, vooral het klimmen en glijden”, lacht Noortje (5). Dat het toestel in de smaak valt van de avontuurlijke kleuters, beamen ook de juffen. “Vooral de verschillende speelfuncties: klimmen, balanceren en zeker het glijden. Het toestel is geschikt voor alle leeftijden van de jongste kleuters tot de oudste. Ze beleven er het grootste plezier op”, verduidelijk juf Christel. "Is de speeltijd nu al gedaan", zuchten Julie (4) en Febe (4) als het tijd is om naar binnen te gaan. (JoGe)

Johnny Geurts