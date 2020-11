Goed nieuws bij Beerschot: Raphael Holzhauser verlengt tot 2023

Beerschot pakt donderdag uit met goed nieuws: Raphael Holzhauser heeft zijn contract verlengd tot 2023 op het Kiel. Het contract van de Oostenrijker liep in juni 2021 af.

Holzhauser is dé man van de heenronde in de Jupiler Pro League. Met 10 doelpunten en 8 assists is hij de stuwende kracht achter het sterke seizoen tot dusver van promovendus Beerschot. Hij wordt zelfs al naar voren geschoven als kandidaat Gouden Schoen.

“Het spreekt voor zich dat er interesse was van andere ploegen maar Beerschot is altijd de eerste optie geweest voor mij”, zegt de spits die maar liefst 17 goals en 17 assists in 44 wedstrijden op zijn naam heeft staan bij de Mannekes.

