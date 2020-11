Basiskader volledig bezet dankzij aanwerving 3 inspecteurs

De PZ Voeren heeft dit jaar drie nieuwe inspecteurs aangeworven. Daarmee is het basiskader volzet. Op dinsdag 24 november legde het drietal de officiële eed af in de raadzaal van Voeren in handen van burgemeester Joris Gaens.

Eerste inspecteur Jurgen Poesen, inspecteur Ellen Wittock en inspecteur Sam Steegen legden op dinsdag 24 november hun officiële eed af op het gemeentehuis van Voeren. Alle drie zullen ze de Dienst Interventie van de PZ Voeren versterken. Hun primaire taak is om binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke (dringende) oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. Naast haar taken als lid van de dienst interventie is inspecteur Ellen Wittock ook de verantwoordelijke voor dierenwelzijn. Zij zal optreden tegen dierenmishandeling, hulpverlenen en proberen dierenleed te voorkomen.

Voor de aanstelling van Jurgen Poesen en Ellen Wittock deed de PZ Voeren beroep op de klassieke mobiliteit. Inspecteur Sam Steegen werd aangeworven via aspirantenmobiliteit, wat inhoudt dat hij rechtstreeks van zijn opleiding op de politieschool in de PZ Voeren is terechtgekomen. Met deze nieuwkomers telt het basiskader van de PZ Voeren 17 inspecteurs en is daarmee volledig bezet.