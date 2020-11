OPROEP. Ga jij je zeker niet laten vaccineren tegen het coronavirus?

Een vaccin komt in zicht, maar lang niet iedereen is van plan om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Wij willen graag weten wat jouw reden is om het niet te doen.

Eén op de drie huisartsen is niet van plan zichzelf te vaccineren tegen het coronavirus of patiënten het vaccin aan te bevelen. Dat blijkt uit een enquête van de Artsenkrant, weliswaar afgenomen voor de bekendmaking van de hoge effectiviteit van de vaccins. Vandaag zou de vaccinatiebereidheid wellicht hoger liggen.

Toch is er ook nu nog, nu er al wat meer transparantie is over de vaccins, nog een aanzienlijk deel van de bevolking dat zich niet wil laten vaccineren. Volgens de meest recente Coronastudie van onder meer de UHasselt zal 78% van de respondenten zich waarschijnlijk of zeker laten vaccineren. Dat wil zeggen dat 22 procent niet overtuigd is.

