Buren helpen buren in Rozenstraat

Nog lang voor er sprake was van straatfeesten en hun subsidies, werden in de Rozenstraat jaarlijks de handen al in mekaar geslagen voor het organiseren van een gezellige straatbarbecue. Dit jaar zou het al de 25ste keer zijn dat dit gezellig samenzijn zou georganiseerd worden. Omdat de betrokkenheid van iedereen dan altijd zo groot is, werd 5 jaar geleden ook het idee opgevat om net na nieuwjaar nog eens extra met z’n allen als één gezellige bende samen te komen om mekaar een sprankelend nieuwjaar te wensen bij het Ereedeeke: het RondPuntDrupke. Dit feestje is ondertussen al uitgegroeid tot een echt smulfestijntje met overheerlijke gerechtjes én drankjes. Ook het RPD-ke was al aan zijn 5-jarig jubileum toe. Jammer, dat Covid-19 er weer anders over besliste. Of beslisten de inwoners van de Rozenstraat er toch nog een beetje anders over? Ze bleven echt niet bij de pakken zitten en richtten midden maart al een whatsapp-groep op met meer dan 20 vrijwilligers om een handje te helpen en bij te springen voor hen die het op straat wat moeilijk hebben in tijden van corona. Oudere mensen werden eens opgebeld, er werden boodschappen gedaan, naar de apotheek gegaan,.. Kortom, het appgroepje ‘Buren Helpen Buren’ kent een enorm sociaal succes.Ook het Erpeedeeke-comité kon het niet nalaten om er nog een extra warme noot aan toe te voegen. Op de plaats van het Erpeedeeke zorgden zij voor kerstverlichting in de eik aan de rotonde op het einde van de Rozenstraat: een mooi aanzicht voor iedereen die de Rozenstraat vanaf de Groenstraat komt binnenrijden! Een opkikkertje, dit maal niet in de vorm van een borrelke, maar wel extra licht en warmte voor iedereen van de Rozenstraat in deze donkere, soms moeilijke dagen. Als er ooit een prijs zou moeten uitgereikt worden van de warmste straat, dan is het in de Rozenstraat dat je moet zijn!