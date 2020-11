Soroptimist Club Tongeren Epinona steunt de campagne ‘Orange the World’

‘Orange the World’ is een internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen, duurt 16 dagen en eindigt op 10 december.“Tijdens deze 16 dagen zetten we geweld tegen vrouwen en kinderen in de kijker. Elke dag zijn vrouwen en kinderen het slachtoffer van geweld, binnenskamers en onder allerlei vormen, seksueel, fysiek, psychisch, ook meer en meer via sociale media en gewoon in het openbaar. Wij komen op tegen dit geweld en willen vrouwen en kinderen een hart onder de riem steken. Dit moet stoppen! Jammer genoeg kunnen we door de coronamaatregelen geen optocht in de stad houden, geen ballonnen of bladwijzers met slogans uitdelen. Maar we hopen toch door deze banners de aandacht op dit grote onrecht te vestigen”, aldus Yolande Picart.De stad Tongeren kleurt eveneens de Velinx in het oranje.