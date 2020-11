Ouders en kinderen steken samen handen uit de mouwen op dag van wetenschap

Hoofd Hugo Meus legt uit: “De uitdaging was groot om een online aanbod uit te werken en iets van te maken dat tijdens maar vooral ook nadien nog aan bod zou kunnen komen. We zijn gelukkig als we zien hoeveel gezinnen we actief hebben kunnen betrekken. Van Maaseik tot Oostende waren er deelnemers. De winnaars van onze challenge kwamen dan ook uit de verschillende windrichtingen. Van een online familieworkshop tot een vakantiekamp. We zijn ervan overtuigd dat de jongeren deze activiteiten hoog op hun verlangenlijstje hebben staan.”Papa Peter Verstappen uit Bree getuigt: “Giel is altijd al gefascineerd door hoe dingen werken. Als het dan nog rijdt of vleugels heeft, is hij zeker enthousiast. De auto met elastiekaandrijving boeide Giel direct. Ik heb me dan ook meteen met hem aan het werk gezet. Met wat zoeken vonden we de nodige materialen bij elkaar: latjes van ijsjes, een grote gebruikte roerstok voor verf, kartonnen rietjes, plastic doppen, schroeven, enz. Een beugel van een oude Ikeakast diende als zitje. Door slim te werken moesten we ook niet alles lijmen."De moeilijkere dingen zoals gaatjes boren kon met papa zijn gereedschap. Giel versierde de auto met een vlag van Mario en Luigi, zijn lievelingsfiguurtjes. "Enkele uren werken, testen en heel wat pogingen later lukte het ons om de auto 3,60 meter ver te laten rijden. Giel kon zijn geluk niet op. Een geweldig leuke activiteit voor zoon en papa”, lacht Peter. Opa’s raadMama Kathy De Cabooter uit Lembeke blikt terug: “Louis was onder de indruk van het filmpje van de zelfrijdende auto. In de voormiddag hebben we vooral nagedacht over hoe we het zouden aanpakken. ’s Middags hebben we dan raad gevraagd aan opa, daarna zijn we aan de slag gegaan. De basis was redelijk snel klaar maar de juiste afstelling duurde een beetje langer. Met veel proberen zijn we er toch gekomen. De keuze om een online workshop met ons gezin te volgen, was dan omwille van de afstand een welgekomen geschenk. Na een workshop over ontwerpen kunnen we als gezin het mooiste resultaat laten laseren/printen. Echt een mooie workshop om vanuit je kot te volgen.”