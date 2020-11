Rechter wijst hoger beroep van Johnny Depp af

Alle hoop van Johnny Depp om in een nieuwe rechtszaak alsnog aan te tonen dat hij zijn ex Amber Heard niet mishandeld heeft, is de kop ingedrukt. De rechtbank heeft op woensdag zijn verzoek om in hoger beroep te gaan tegen de krant The Sun, die schreef dat de acteur zijn ex sloeg, afgewezen omdat er ‘weinig kans op succes’ is.

Een laatste poging om zijn besmeurde imago te redden, loopt voorlopig met een sisser af voor Johnny Depp. Nadat hij in november zijn rechtszaak tegen de Britse tabloid The Sun verloor, diende hij een verzoek in om in hoger beroep te gaan. De Britse rechtbank heeft dit nu geweigerd, omdat er volgens rechter ‘weinig kans op succes’ is voor het kamp van de acteur.

Johnny Depp zal hierdoor ook voor de gerechtskosten van The Sun moeten opdraaien. Het totaalbedrag komt neer op 630.000 Britse pond, omgerekend bijna 706.000 euro. De acteur kan nu wel nog naar het Hof van beroep stappen om de uitspraak van de rechtbank te verwerpen. Dit moet uiterlijk op 7 december gebeuren.

De Amerikaanse acteur had een rechtszaak aangespannen tegen de tabloid, nadat die hem in 2018 had beschuldigd van geweld tegen zijn ex-vrouw. In dat artikel claimde The Sun te beschikken over “overweldigend bewijs” dat de 57-jarige acteur Heard had mishandeld tijdens hun huwelijk, iets wat Depp altijd is blijven ontkennen. Begin november oordeelde de rechtbank in het voordeel van de tabloid. Het juridische team van de acteur diende meteen een verzoek in om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing.

