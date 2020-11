De lockdown gecombineerd met de naderende feestperiode doet de onlineverkoop in ons land boomen als nooit tevoren. Volgende week zal de teller boven de 1 miljoen te leveren pakketjes gaan per dag. De postbedrijven kunnen die toevloed amper aan: er worden vrachtwagens met leveringen geweigerd om meer te kunnen spreiden. “Het systeem kraakt in zijn voegen.”