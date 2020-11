Nog maar 270 ziekenhuisopnames per dag, aantal overlijdens voorbij kaap van 16.000

In België zijn sinds het begin van de coronapandemie al meer dan 16.000 mensen bezweken aan Covid-19. Dat blijkt donderdagochtend uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens blijft wel in dalende lijn.

In de week vanaf 16 tot en met 22 november kwamen er dagelijks gemiddeld 3.082 bevestigde besmettingen bij, een daling met ruim een derde (35 procent) in vergelijking met de zeven voorgaande dagen.

Er belanden ook minder Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen. Vanaf 19 tot en met 25 november waren er dagelijks gemiddeld 270 opnames, 29 procent minder dan in de voorgaande week. Momenteel liggen er 4.570 mensen in het ziekenhuis, van wie 1.071 op de afdelingen intensieve zorgen.

Ook het het aantal overlijdens blijft dalen. Vanaf 16 tot en met 22 november bezweken dagelijks gemiddeld 157 mensen in België aan Covid-19. Dat is 17 procent minder dan in de zeven dagen ervoor.

De teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie staat nu op 564.967, 3.164 meer dan de totale balans die Sciensano woensdag meldde. Het totale dodental bedraagt 16.077, 139 meer.

