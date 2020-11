Opschudding in de aflevering van ‘Bake off Vlaanderen’ woensdagavond. Kandidaat-bakker Anthony Defrancq (24) beslist zelf op te stappen in de plaats van de naar huis gestuurde Jens Detollenaere (31). Een beslissing die hij nam nadat hij te horen kreeg dat zijn vriendin besmet was met het coronavirus. “Op weg naar huis dacht ik wel even: heb ik die knoop nu echt in tien seconden doorgehakt?”