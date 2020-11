Het geld dat Metallica tijdens het virtuele liveconcert inzamelde, gaat naar organisaties die mensen helpen in de coronacrisis. — © Sven Hoppe/dpa

Met het virtuele liveconcert dat Metallica organiseerde op 14 november heeft de band maar liefst een miljoen euro opgehaald. De band trad die dag tegen betaling op om geld in te zamelen voor organisaties die mensen helpen in de coronacrisis. Niet alleen konden de fans via de computer genieten van het concert, ook konden ze allerlei opvallende items kopen op een online veiling.