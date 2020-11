Trump spreekt Republikeinen toe: “We hebben het bewijs van kiesfraude, rechter moet er alleen naar willen luisteren”

Huidig president Donald Trump heeft het woord genomen tijdens wat hij zelf een “heel belangrijke hoorzitting van de Senaat in Pennsylvania” noemde, maar een onofficiële bijeenkomst was van een plaatselijke Republikeinse commissie en Trumps team in een hotel in Gettysburg. Hij herhaalde er zijn beweringen over kiesfraude en zei het bewijs te hebben. Nu heeft hij alleen een rechter nodig die moedig genoeg is om de winst van Joe Biden ongedaan te maken.