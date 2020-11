Het aandeel reizigers dat zich liet testen na terugkeer uit een rode zone is fors gedaald: van 72 procent in augustus tot 7 procent in oktober (de maand dat het testbeleid werd versoepeld). Dat blijkt uit cijfers die Chris Janssens (Vlaams Belang) opvroeg bij Welzijnsminister Wouter Beke.