Voor Xander Ballet had corona toch nog een positief kantje. Omdat hij niet kon voetballen bij Weerstand Koersel kreeg hij alle tijd om zich uit te leven als’ motion operator’ bij WICREATIONS. De voorbije weken verbleef hij in Londen om de reünietour van Genesis voor te bereiden. “Hopelijk kan ik beide passies nog lang combineren, want ik kan niet kiezen”, vertelt de 24-jarige Stevoortenaar.