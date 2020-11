Maradona in 2000, lurkend aan een sigaar op een boot bij Havana. — © REUTERS

1960 - 2020

Zelf wilde hij alleen maar Diego zijn, een succesvolle voetballer en een liefhebbende vader. Maar de wereld zag hem als Maradona, de beste speler die er ooit was. Maar ook: een clown, een drugsverslaafde, een museumobject. Na veertig jaar vechten tegen Maradona staakte Diego Armando (60) de strijd. “Ze lieten me niet met rust toen ik leefde, ze zullen me ook niet met rust laten als ik dood ben”, berustte ‘Pluisje’ jaren geleden al.