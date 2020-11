‘De slimste mens ter wereld’ gemist? Dit zijn de beste fragmenten uit aflevering 27

Woensdagavond neemt niemand minder dan de hoofdredacteur van Het Nieuwsblad Liesbeth Van Impe het op tegen Bockie De Repper en Catherine Van Eylen in De slimste mens. Liesbeth is bezorgd dat de voltallige redactie van Het Nieuwsblad haar zal uitlachen als ze de mist ingaat, maar we komen ook te weten dat ze de Canadese premier Justin Trudeau “veel te afgelikt” vindt. Maakt ze zich terecht zorgen over haar deelname of breekt ze meteen alle records? Bekijk hier de beste en grappigste fragmenten uit aflevering 27 van De slimste mens ter wereld.