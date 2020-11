ACHEL - HAASRODE-LEUVEN 3-2

Twee vliegen in één klap voor Achel. De 3-2-zege tegen Leuven was niet alleen de eerste van het seizoen, maar leverde ook een halve finaleplaats in de Belgische beker op. Tenzij Gent op 5 december uitpakt met een stunt, strijdt Achel met Roeselare voor een finaleplek.