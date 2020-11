Luchtbeeld van de graafwerken toen er nog een vergunning was voor de nieuwe stortplaats. — © rr

Houthalen-Helchteren/Heusden-Zolder

Twee buurtbewoners en de Limburgse Milieukoepel willen via het gerecht bekomen dat Remo de kuil voor een nieuwe stortplaats weer volstort met zand. Ze doen dat via een milieustakingsvordering, een procedure waardoor ze zich in de plaats van hun gemeente stellen.