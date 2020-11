Eric Gerets kwam met de Rode Duivels Maradona twee keer tegen in zijn rijkgevulde loopbaan. Op het WK van 1982 in Spanje en dat van 1986 in Mexico. Vreugde en verdriet was dus zijn deel. “Maar ik herinner me toch vooral die nederlaag in de halve finale van 1986”, aldus de Leeuw.