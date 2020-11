Een nieuwe start: Germain Gigounon wordt de nieuwe coach van David Goffin

“Ik ben heel blij dat ik kan aankondigen dat Germain Gigounon zich bij mijn team voegt als mijn nieuwe coach”, verklaart het nummer 15 op de ATP-ranking. “We kennen elkaar al vele jaren en we hebben altijd dezelfde passie voor het tennis gedeeld. Ik kijk er echt naar uit om met hem aan dit nieuwe seizoen te beginnen.”

Na een teleurstellend seizoen beëindigde Goffin begin deze maand de samenwerking met zijn trainer Thomas Johansson. Johansson was coach van de Luikenaar sinds februari 2019. In 2016 had de Zweedse grandslamwinnaar (Australian Open 2002) Goffin ook al onder zijn hoede gehad.

Gigounon stapte ruim drie weken geleden dan weer op als coach van Ysaline Bonaventure, tot grote ontsteltenis van de Luikse. Het leek nadien slechts een kwestie van tijd vooraleer de samenwerking met Goffin aangekondigd zou worden. Eerder begeleidde Gigounon ook Yanina Wickmayer.