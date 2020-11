De transatlantische bromance tussen Jean-Marie Pfaff en Diego Maradona mag dan wel een deuk hebben opgelopen, er zijn nog andere Belgen die zich ooit in de nabijheid van het Argentijnse fenomeen hebben opgehouden. Omdat het op 27 februari welgeteld 40 jaar geleden zal zijn dat Maradona als international debuteerde, polste Fan naar hun ervaringen met de geniale kobolt. Diego and me, versie België.